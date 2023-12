"Ora puntiamo alla Coppa"

Bilancio da capogiro per la Fgl-Zuma Castelfranco, leader indiscussa del campionato di serie B1. Dietro questo successo c’è un grande lavoro di squadra, di affiatamento tra compagne, staff tecnico e medico. E un merito in più va a al capitano Agata Zuccarelli, consapevole di essere un punto di riferimento per le sue compagne. Insieme a loro suona la carica per il proseguo della stagione per dare al volley castelfranchese il lustro che merita nel panorama nazionale. Nata a Carrara, classe 1995, laurea triennale in Scienze Motorie e vicina al traguardo della Magistrale, vanta un prestigioso passato come giocatrice di Beach Volley (due volte vice-campionessa italiana, un titolo tricolore, vincitrice della Coppa Italia e due medaglie di argento ai World Tour). Un’esperienza che l’ha forgiata a lottare in ogni circostanza e a credere nelle proprie capacità. Poi il passaggio al volley indoor (in B1 a Perugia) prima di approdare a Castelfranco dove gioca da 3 stagioni, di cui 2 con la fascia da capitano.

"Qui mi trovo molto bene, grande affiatamento, massima professionalità e niente è lasciato al caso. Sento molto il ruolo di capitano, soprattutto nei confronti delle compagne più giovani e ci tengo a dimostrare con l’esempio l’importanza di non mollare mai, né fisicamente né mentalmente". Il suo numero di maglia è l’1 che rispecchia, non a caso, il suo valore di condottiera sempre pronta a dare il massimo. La Fgl-Zuma ha inanellato 9 vittorie consecutive e incassato una sola sconfitta nell’ultima gara del 2023. Un’unica sbavatura in un percorso d’eccellenza.

"Era da mettere in conto che prima o poi sarebbe successo – conclude Zuccarelli – siamo arrivate a quella gara non preparate come volevamo per mancanza di spazi per allenarci e forse avevamo abbassato anche la guardia. Ma nessun dramma., i momenti critici aiutano a crescere. In queste settimane ci stiamo allenando con costanza e non vediamo l’ora di tornare a vincere. La società è molto ambiziosa e siamo onorate di far parte di questo progetto. Ora vogliamo conquistare l’accesso alla Coppa Italia, il primo dei nostri obiettivi".

