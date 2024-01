Pallamano, alle 18 contro i campioni d’Italia. Carpi, è una mission impossible

Dopo 8 ko di fila e la discesa all’ultimo posto di Serie A Gold, per la Pallamano Carpi la trasferta di oggi (ore 18) sul campo del Fasano campione d’Italia in carica appare più di una missione impossibile nella 2^ di ritorno. I pugliesi sono quarti a -2 dalla vetta, ma vengono dal ko di Merano che ne ha frenato la corsa, anche se sulla carta sono di un altro pianeta rispetto ai bianconeri, in cui Damjanovic potrà giocare più minuti. "Veniamo da due ko che sulla carta ci potevano stare – spiega coach Davide Serafini – ma con Cassano non abbiamo fatto una buona gara, mentre con Sassari siamo calati nel finale. Mi aspetto una gara diversa a Fasano, spero più combattuta".

Le altre: Cassano-Rubiera, Pressano-Brixen, Trieste-Merano, Eppan-Conversano, rinviate al 14/2 Bozen-Cingoli e Sassari-Albatro. Clas. Merano * e Brixen * 22, Conversano 21, Fasano * 20, Bozen * 19, Cassano * 18, Sassari * 16, Albatro * 10, Eppan 9, Cingoli ** 8, Rubiera 7, Trieste * 6, Carpi e Pressano 4.

Serie A Bronze. Dopo il successo a Castelnovo Sotto la Pantarei Modena riceve al PalaMolza alle 18,30 il Follonica secondo a +2 nel big match della 2^ di ritorno. Clas. Bologna 14, Follonica 12, Modena 10, Prato 8, Casalgrande 7, Tavarnelle 5, Marconi e Derthona 4.

Serie B. Nella prima di ritorno il big match è alla Fassi di Carpi dove la Carpine alle 18,30 ospita la capolista Parma a +1, in trasferta Modena a Imola (19) e il Rapid a Ferrara con l’Estense (19). Clas. Parma e Ferrara 20, Carpine 19, San Lazzaro e Rubiera 17, Estense (-6) e Faenza 12, Rapid 11, Imola 8, Modena 4, Romagna 3, Valsamoggia (-3) * 1, Sportinsieme (-3) * -2.

d.s.