Pallamano Prato sconfitta in casa dalla Ginnastica Spezia: classifica serie B maschile si accorcia

Uno scivolone casalingo inaspettato per la Pallamano Prato, battuta a domicilio dal Ginnastica Spezia per 28-27. La squadra allenata da Provvedi resta al comando della classifica della serie B maschile, anche se il vantaggio sulle inseguitrici si assottiglia. E’ la seconda sconfitta stagionale per i pratesi, che hanno giocato una partita piena di errori, specie in fase di tiro, dove il portiere spezzino si è superato.

Pallamano Prato avanti di 4 reti nel corso del primo tempo, ma raggiunta sul pari prima del riposo (15-15). Ripresa equilibrata ma nel finale lo Spezia porta a casa la vittoria.

Il tabellino del Prato: Nieri, Aragona 8, Lucarini, Scrivo 8, Simoni, Balò 3, Pukri, Moretti, Diagne 4, Pozzi 1, Mocellin Daniele, Vannucci, Grassi, Panzani 2, Mocellin Davide 1, Lo Re.

La classifica della serie B maschile: Pallamano Prato 26 punti, Olimpic Massa Marittima 24, Mugello 22, Ginnastica Spezia 18, Tavarnelle 17, Petrarca Arezzo 12, Grosseto 11, Follonica 8, Medicea 7, Carrarese -6.

Sabato la Pallamano Prato giocherà sul campo del Mugello, la Medicea Handball ospiterà la Carrarese.

Massimiliano Martini