Pallavolo A2 Emma Villas, ora c’è Pordenone

È stata una chiusura del 2023 per la Emma Villas Volley che con tre successi pieni di fila ha consolidato la quinta posizione in classifica a meno due dalla seconda piazza, occupata dalla Tinet Prata di Pordenone, prossimo avversario di Federico Bonami e compagni sabato sera alle 20,30 in Friuli. "Era una partita importante per noi perché ci tenevamo molto a finire bene l’anno solare – ha detto il capitano biancoblù -. Siamo contenti di averlo fatto e adesso, dopo qualche giorno di riposo, riprenderemo ad allenarci pensando ad affrontare meglio la gara contro Prata che mette in palio punti pesanti". La gara contro Ortona si è giocata molto sul ritmo che abbiamo imposto ad inizio gara. "Ortona è una formazione sicuramente molto esperta ma siamo stati bravi, soprattutto a livello mentale, a portarla a casa soprattutto alla fine del terzo set. Dopo il periodo negativo con tre sconfitte di fila, per altro molto ravvicinate, ci siamo guardati negli occhi ed abbiamo capito che ognuno di noi deve mettersi al servizio dell’altro e credo che questo aspetto sia stia vedendo sia in allenamento che in partita come è stato contro Ortona. Speriamo di continuare così con questo atteggiamento e questa voglia". Rispetto ad altre occasioni la tenuta psicologica è stata determinante. "Secondo me l’aspetto mentale è più della metà della performance di un atleta. Se riuscito a metabolizzare l’errore nel momento in cui arriva e a cancellarlo subito diventiamo una squadra molto forte e competitiva. Già lo siamo ma possiamo esserlo ancora di più grazie alla tenuta mentale. In altre gare era successo di perdere la lucidità nei finali punto a punto".

Guido De Leo