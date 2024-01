Pallavolo A3. Rinviata la gara della Volley Banca Macerata, martedì c’è Palmi in Coppa Italia

Sarà un fine settimana in cui la Volley Banca Macerata resterà forzatamente alla finestra perché è stata rinviata la gara del campionato di A3 contro Casarano in quanto i pugliesi hanno un giovane impegnato con la nazionale under 20 azzurra. Così la concentrazione in casa maceratese è indirizzata a martedì quando alle 18 ci sarà al Fontescodella il Palmi per i quarti della Coppa Italia. La vincente passerà alla fase finale che lo scorso è stata disputata al Banca Macerata Forum. La squadra di coach Maurizio Castellano dovrà vedersela con una formazione in grande forma come dimostrano le sei vittorie di fila conquistate dai calabresi che occupano la quinta posizione in classifica. In campionato il Volley Banca Macerata, in testa al girone Blu, avevano battuto 3-0 Palmi. "Ci attende – dice Jacopo Ravellino, libero del Volley Banca Macerata – una squadra forte, capace di infilare diverse vittorie consecutive nelle ultime gare di campionato. Però anche noi veniamo da tanti successi in serie e siamo pronti. Il pubblico potrà essere l’arma in più, soprattutto in una sfida aperta come questa. I tifosi non ci fanno mai mancare il loro supporto quando giochiamo al Banca Macerata Forum, anche stavolta ci daranno uno stimolo in più per non farci sfuggire l’occasione di raggiungere la fase finale di Coppa Italia". Le sensazioni sono positive. "Abbiamo una squadra molto compatta, si è formato un bel gruppo – conclude Ravellino, classe 2003 – e nella prima parte di stagione abbiamo dimostrato di potere fare bene ed esprimere una bella pallavolo".