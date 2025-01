Pallavolo. Avvicendamento sulla panchina del V.P. Canniccia. Luca Berti nuovo allenatore, succede a Stefanini

Dopo due anni di successi straordinari che hanno portato il V.P. Canniccia Motor Club dalla Serie C a calcare i campi di Serie B1, si separano di comune accordo le strade della società versiliese e di Enrico Stefanini, head coach della prima squadra. Al debutto da matricole nel campionato nazionale il Versilia Pietrasanta ha raccolto 3 vittorie in 11 giornate, per un totale di 11 punti complessivi.

“Serviva una sferzata dopo questo girone d’andata troppo altalenante, e così è stata presa questa importante decisione, sofferta ma concordata con Stefanini – commenta la presidente della Pallavolo Versilia Vanessa Greco – l’obbiettivo principale per questo 2025 deve essere quello di mantenere questa categoria che con fatica immane abbiamo conquistato. Con Stefanini in due stagioni abbiamo scritto pagine di storia sportiva territoriale e non solo, traguardi mai raggiunti dalla nostra società, una doppia promozione che ha pochi eguali a livello nazionale. Avrà sempre la nostra profonda gratitudine”.

Il successore di Stefanini alla guida della Serie B1 biancazzurra sarà Luca Berti, allenatore cecinese classe 1965 di livello nazionale, con esperienze in serie A sia come giocatore, sia come dirigente, sia come assistant coach. Berti comincerà a breve il lavoro in palestra coadiuvato sempre da Matteo Gianfranceschi, in vista della prima partita dell’anno contro Rubiera prevista per il 12 gennaio. Nei prossimi giorni la presentazione di Berti.