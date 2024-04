Pallavolo B2. La Volley Torresi centra la salvezza con tre turni d’anticipo

Grazie al successo 3-0 maturato ai danni del SistemaX Collemarino e i risultati sugli altri campi nel girone F del campionato di B2, la New System Porto Potenza ha ottenuto con tre giornate di anticipo la matematica salvezza. Tre punti presi nel derby disputato al PalaPrincipi contro le doriche in caduta libera per problemi di infortuni ormai da alcuni mesi. Non c’è stata praticamente storia, perché le torresine locali hanno imposto la loro supremazia 25-16, ancora 25-16 e poi 25-20. Con i tre punti del fine settimana Porto Potenza è salita a 34 agganciando l’ottava posizione e dunque celebrando un altro piccolo capolavoro, perché il Volley Torresi ha certificato la partecipazione a quello che sarà il 4° campionato di fila in B2 e consolidato il suo status di seconda realtà al femminile più importante della provincia dopo la Cbf Balducci in A2. Complimenti al presidente Stefano Sbrollini, la dirigenza, lo staff tecnico guidato da Raniero Concetti (al timone dal 2015) e a tutte le ragazze.

Andrea Scoppa