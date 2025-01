Pallavolo Casciavola, crollo Veradiol sul campo di Bottegone

Casciavola (Pisa), 26 gennaio 2025 - Troppo brutta per essere vera, la Verodol CBD Casciavola fa un brusco passo indietro rispetto alla prova di sabato scorso e cede di schianto sul campo di Bottegone al cospetto di una squadra che ha interpretato meglio la partita, fondamentale per loro, in chiave salvezza.

Orfano di Vaccaro, Barsacchi e Di Pasquale, coach Tagliagambe, manda in campo la formazione scelta nelle ultime due partite, ovvero Lilli in regia, Ciampalini opposto, Bacherini e Bolognini centrali, Messina e Melani di banda con Marsili libero. Primo set da dimenticare per la Verodol che approccia la partita come peggio non potrebbe. L’unico vantaggio è l’1-0 iniziale, poi sempre un rincorrere fra ricezioni imprecise ed attacchi impalpabili. Dopo l’11-11 le padrone di casa allungano e nonostante l’inserimento di Centi nel ruolo di libero, e di Betti e Corsini, il set non si riapre e Bottegone fa suo il primo parziale.

L’inerzia della partita non cambia nel secondo set. Le rossoblù non riescono ad accendersi, Bottegone scappa ancora, a metà set, un minibreak riapre i giochi portando le due squadre sul 17-17, ma subito dopo arriva un break di tre punti che ricaccia indietro le casciavoline. Anche l’inserimento di Betti, Panelli e Corsini non cambia il corso della partita e Bottegone si porta sul 2-0.

Nel terzo parziale Tagliagambe sposta Ciampalini al centro ed inserisce Corsini opposto e Betti di banda, ma la reazione tanto attesa non si è vista, il copione del match resta lo stesso, Bottegone che soprattutto con vezzosi passa con grande facilità, Verodol impacciata in difesa e evanescente in attacco. Finisce così 3-0 una partita da archiviare in fretta, ma non da dimenticare, perché è soprattutto dalle prestazione negative che bisogna ripartire facendo tesoro degli errori commessi.

P.V. Bottegone 3-0 Verodol CBD Casciavola (25/20; 25/21: 25/20)

BOTTEGONE: Belli, Bianchini, Fedi, Gioffredi, Gori Ale, Gori Ali, Guarducci, Niccolai, Pellitteri, petrini, Quaresimini, Sardini, Spadoni, Tuzzi, Vezzosi. All. Barbiero

VERODOL CBD: Lilli, Panelli, Ciampalini, Corsini, Bacherini, Bolognini, Morganti, Messina, Melani, Casarosa, Betti, Centi, Marsili. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Riccardo Della Rossa

ARBITRO: Vito Calvaruso