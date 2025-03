Pallavolo Casciavola, la Verodol cede in casa all'Oasi Viareggio

Casciavola (Pisa), 2 marzo 2025 - Ripresa di campionato amara per la Verodol CBD che paga un avvio di gara da dimenticare e lascia sul campo l’intera posta in palio. La Verodol manda in campo Lilli in palleggio, Ciampalini opposto, Bolognini e Bacherini al centro, Messina e Corsini laterali. L’inizio è tutto di marca ospite, difesa intensa e attacchi precisi e così le versiliesi ottengono il primo minibreak sul 7/5, per vedere il primo vantaggio rossoblù bisogna attendere il 13/11, ma l’Oasi con un parziale di 5/0 torna subito avanti senza più mollare la presa. L’ingresso di Melani e Casarosa non cambia il corso della storia del parziale che va con merito all’Oasi Viareggio.

Il secondo set inizia sull’inerzia del primo. Le ospiti scappano subito, la Verodol prova a restare aggrappata alla partita, ma a metà set il tabellone recita 12/16 Viareggio con le ospiti che approfittando di ricezioni imprecise o sbagliate allungano ancora verso il 2-0. Al secondo dei 10 (dieci) set point le ospiti chiudono i conti del parziale.

Nel terzo set la squadra rossoblù ritrova un po’ di fiducia grazie ad un avvio incoraggiante. Una buona serie di battute forti e precise, mette in difficoltà la ricezione avversaria permettendo alla Verodol di allungare subito, il break viene mantenuto, anzi, aumentato grazie agli attacchi ora precisi e incisivi. Così le rossoblù restano dentro la partita chiudendo al secondo dei 12 set point a disposizione.

Nel quarto set le ospiti ritrovano la verve difensiva, la Verodol non passa più con facilità e così si vede la fotocopia del primo set. Viareggio prende subito tre punti di vantaggio che la Verodol non riesca mai a recuperare del tutti. Arrivata sul 17/16 una battuta e un attacco sbagliato, dilatano di nuovo il punteggio. Le casciavioline non si arrendono danno fondo a tutte le risorse fisiche e mentali e si riportano sul 22/22. È di nuovo un errore in battuta a far pendere l’ago della bilancia dalla parte delle ospiti, che vedono il traguardo ma non hanno fatto i conti con il servizio di Corsini che riporta la partita parità. Le rossoblù hanno anche due set point a disposizione ed il rammarico più grande è sul primo annullato da una valutazione palesemente errata del direttore di gara che non vede un mani fuori del muro avversario. La Verodol poi al primo match point concesso capitola e cede così 3-1.

Verodol Casciavola 1-3 Oasi Viareggio (20/25; 15/25; 25/14; 25/27)

VERODOL: Lilli, Panelli, Ciampalini, Bolognini, Bacherini, Messina, Melani, Corsini, Betti, Casarosa, Centi, Marsili. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Riccardo Della Rossa.

OASI: Casolari, Luperini, Oshafi, Batori, Francesconi, Arduini, Torriani, Baldini, Vizzoni, Bonuccelli, Catelani, D’Agliano. All. Francesconi

ARBITRO: Monica Nannicini