Pallavolo Casciavola, la Verodol si butta via: da 2-0 a 2-3

Casciavola (Pisa), 2 marzo 2025 - La Verodol CBD assapora a lungo la vittoria, poi crolla nella seconda parte di gare e cede il nono tie break stagionale. Tagliagambe deve fare a meno di Vaccaro, Barsacchi, Di Pasquale e Betti, così schiera Lilli in regia, Ciampalini opposto, Bacherini e Bolognini centrali, Messina e Melani schiacciatrici con Marsili libero. La Verodol CBD inizia la partita ancora con le scorie di sabato scorso addosso: pronti, via 5/1 per le ospiti, ma il break è presto restituito e dal 6/5 per le rossoblù inizia un testa a testa senza che nessuna delle due squadre riesca ad allungare. Ace e muro alla fine segnano il confine fra il vincere e perdere questo set, i due fondamentali sono ben interpretati dalle casciavoline che nel finale piazzano un ace con Corsini che significa il 23/21, poi un set point annullato e al secondo tentativo la Verodol CBD chiude il parziale.

Nel secondo set Tagliagambe conferma il sestetto iniziale, la Verodol stavolta parte bene, attacca e difende con continuità e si porta sul 10/3, la reazione del Montebianco non si fa attendere e così, e così si arriva ad un finale punto a punto. Il primo set point viene annullato dopo uno scambio interminabile, al secondo tentativo un muro a due Bolognini-Lilli fa cadere la palla nel campo avversario regalando alle rossoblù il punto del 2-0.

Il terzo set segna il rientro in partita del Montebianco, dopo una fase iniziale di equilibrio, le ospiti allungano, ma la Verodol è brava a recuperare il primo break, tanto che poco prima di metà parziale il punteggio è in perfetta parità: 12/12. Su secondo break di 7/2 la Verodol si arrende e non rientra più nel parziale che dopo un set point annullato prende la strada di Pieve a Nievole.

La sindrome del quarto set torna a colpire. La Verodol comanda fino all’11/9, poi perde un punto interminabile e si scioglie come neve al sole subendo un parziale di 12/4 che porta dritto dritto al nono tie break stagionale.

Nel tie break l’inerzia della partita non cambia, ormai Montebianco ha in mano il pallino del gioco e così al cambio campo il tabellone recita 8/5 per le ospiti. Le rossoblù ci mettono il cuore, provano a rientrare in partita e con il turno in battuta di Corsini riesco a riagganciare la parità ed a procurarsi anche due match point che però non vanno a segno, al primo tentativo invece le ospiti chiudono i conti e portano a casa due punti. Per la Verodol CBD resta un pugno di mosche in mano ed un punto, il minimo sindacale per stare fuori sdalla zona retrocessione che però è sempre più vicina.

Verodol CBD Casciavola vs Montebianco Volley (25/23; 26/24; 19/25; 16/25; 15/17)

VERODOL CBD: Lilli, Panelli, Corsini, Ciampalini, Bolognini, Bacherini, Messina, Melani, Casarosa, Betti, Centi, Marsili. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Riccardo Della Rossa

MONTEBIANCO VOLLEY: Baldanzi, Bartolozzi, Betti, Coselli, Lippi C, Lippi G, Maccioni, Mantellassi, Massaro, Miranda, Pastorelli, Storni. All. Branduani

ARBITRO: Andrea Cellai