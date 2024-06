Pallavolo. Caselli cerca il poker con la Nazionale sordi

Il pallavolista pratese Alberto Caselli e la nazionale sordi di volley vanno alla ricerca del poker, ovvero della quarta medaglia consecutiva nella competizioni internazionali. Occasione migliore non ci può essere che quella del mondiale che dal 20 giugno vedrà gli azzurri impegnati ad Okinawa in Giappone . Otto le pretendenti al titolo, vinto dalla Russia quattro anni fa. Nel girone dell’Italia avversaria per la prima volta è l’India (match in programma venerdì 21), per poi affrontare Stati Uniti e Turchia rispettivamente il 23 e 24 giugno. Nell’altro gruppo la favorita è l’Ucraina con le incognite di Iran e Francia, oltre ai padroni di casa giapponesi. Dopo la fase a gironi ci saranno i quarti di finale il 27 giugno, le semifinali il 29 e il 30 la finalissima. Oltre al pratese Caselli (ruolo di libero), altri tre toscani faranno parte della spedizione n Giappone: l’atleta Lorenzo Verdecchia da Migliarino, il livornese Teodoro Fischietto (secondo allenatore) e lo scout Giacomo Finisini da Santa Croce. La truppa guidata da coach Matteo Zamponi ha giustificate ambizioni di confermarsi minimo fra i primi quattro al mondo, per poi puntare decisamente a migliorare le tre medaglie di bronzo vinte fra Olimpiadi (Brasile), mondiali (Italia) ed europei (Turchia). Per Caselli reduce dalla stagione al Volley Vintage un finale di annata con il botto, per poi puntare l’attenzione sul prossimo obiettivo del 2025 e farsi convocare per le Olimpiadi di novembre che si disputeranno ancora in Giappone ma questa volta a Tokyo.