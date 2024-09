Pallavolo. Domani su il sipario sulla Apd San Gimignano

Una passerella per 175 atleti. Poi gli staff tecnici, le équipe degli addetti ai lavori, i volontari, i dirigenti. Un’autentica festa a San Gimignano nel giorno della presentazione domani, delle formazioni maschili e femminili che costituiscono l’universo della locale Associazione polisportiva dilettantistica. Avverrà in piazza del Duomo, a partire dalle 17,30, con la partecipazione dei componenti delle squadre di calcio a cinque, cinquanta effettivi, pallavolo (nella foto), ottantacinque, e atletica, quaranta. Un evento molto atteso che si unisce anche a una simpatica occasione di incontro per appassionati e agonisti, con la partecipazione dei responsabili di un sodalizio, l’Apd San Gimignano, che ha al vertice Roberto Bagnai. Tanti gli ingredienti da tenere in considerazione: aggregazione, divertimento, desiderio di ottenere risultati e in più la volontà, da parte anche dei giovanissimi tesserati che fanno parte dei vari team sangimignanesi, di crescere nel loro cammino attraverso la dedizione verso la pratica agonistica nelle discipline proposte dalla società. Un club che da decenni è un sicuro riferimento per la comunità turrita.