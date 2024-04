Pallavolo femminile. Cus UniMore parte subito col piede giusto. Battuta la pericolosa Bergamo con due 3-0

È iniziato nel migliore dei modi, il cammino della squadra di pallavolo femminile del Cus UniMore, che nei giorni scorsi ha iniziato il proprio percorso verso le fase nazionali del campionato italiano universitario, in programma a Campobasso dal 18 al 26 maggio prossimi. Dopo la sfortuna esperienza dell’anno scorso, la squadra ancora affidata a Rovatti e Venturelli è partita fortissimo, decisa a chiudere il discorso qualificazione: abbinata nel turno preliminare alla pericolosa formazione del Cus Bergamo, la squadra del Cus UniMore, ricca di giocatrici modenesi di B1, B2 e C, ha posto una seria ipoteca sul risultato finale vincendo in casa per 3-0, ma non soddisfatta ha voluto bissare il successo con l’identico punteggio di 3-0 (25/16 25/14 31/29) in una gara a senso unico, diventata un po’ più combattuta quando nel terzo set, il tecnico modenese Filippo Rovatti ha dato spazio a quasi tutte le ragazze, portando comunque a casa il parziale, anche grazie agli undici punti nel parziale di Tassini. Cus UniMore si qualifica per le finali di Campobasso, dove sicuramente troverà le formazioni universitarie di Milano, Bari, Parma, Camerino, Genova, Catania e Bologna. Questa la formazione del Cus UniMore: Allamprese, Bacchi, Bedin, Bertocchi, Bozzoli, Fontana, Galasso, Montorsi (L), Nobili, Paolini, Semprini, Tassini, Tesini, Tinti, Vecchi; all. Rovatti e Venturelli.

r.c.