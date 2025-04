Pallavolo femminile: il campionato di serie C si adatta al funerale di Papa Francesco

Il sabato senza avvenimenti sportivi, così come richiesto dal Coni alle federazioni sportive nel giorno del funerale di Papa Francesco, ha cambiato anche i programmi della pallavolo nostrana. La tredicesima e terz’ultima giornata della regular season del campionato femminile di serie C, ad esempio, si terrà nell’arco di una settimana, da oggi giovedì 24 aprile a giovedì 1° maggio. Tra le squadre pistoiesi, il Blu Volley Quarrata ha scelto di giocare questa sera, a partire dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, contro la Cenerentola del girone B Donoratico. La formazione allenata da coach Davide Torracchi, attualmente nona con 35 punti, si presenterà in campo nella sua miglior versione: un successo per iniziare a programmare la prossima annata, 2025/26.

Il problema non si è posto per il Volley Aglianese del tecnico Marco Targioni, che da calendario riposava. Giocheranno giovedì 1° maggio, invece, le altre compagini pistoiesi. Dalle 21, alla palestra Fanciullacci di Pieve a Nievole, andrà in scena il derby tra il Montebianco Volley Pieve a Nievole, quarto in graduatoria a 43, e il Progetto Volley Bottegone, terz’ultimo a 24 e alla disperata ricerca di punti-salvezza. Allo stesso orario, ma al PalaCavanis di Porcari, sfida-promozione tra il Mc Donald’s terzo a 61 e la Pallavolo Delfino Pescia, seconda a 63. Nel torneo di serie D donne, hanno optato per lo spostamento delle partite al 1° maggio sia la Lavachiara Buggiano, che dalle 21 ospiterà il Baccicampi al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, sia il Pistoia Volley La Fenice, che a partire dalle 21 renderà visita all’Img Nottolini sul terreno di Capannori. Buggiano sesto a quota 42, la Fenice nona a 27 e a caccia della matematica permanenza in categoria. Infine, in serie D maschile, la Zona Mazzoni Pistoia chiuderà il campionato a Cecina (fischio d’avvio alle 21).

Gianluca Barni