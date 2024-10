Pallavolo femminile. La Timenet si impone Cade il Montelupo

La Timenet si è autorevolmente imposta in trasferta a Siena per 1-3 (23-25/18-25/25-23/23-25 i parziali). Non è stata una passeggiata: le giallonere hanno vinto dopo una bella lotta il primo set e più agevolmente il secondo set. Ma nel terzo le senesi si sono riprese e hanno lottato. Marco Dani, fiutando il pericolo, ha spronato le sue allieve, la partita ha ripreso il giusto cammino e le empolesi si sono imposte facilmente per 23-25. A Montelupo le locali sono state sconfitte dal Bisonte Volley Company di Firenze, una delle squadre candidate al passaggio di categoria. Già il primo set si è concluso sul 14-25. Nel secondo set le montelupine si sono riprese e hanno trascinato le ospiti fino ai vantaggi dove però hanno perso per 25-27.

Le ragazze di coach Bardazzi non si sono date per vinte e hanno combattuto fino a imporsi nel terzo set per 31-29. Nel quarto set le montelupine hanno pagato la stanchezza mentre le fiorentine hanno approfittato della loro maggiore esperienza per imporsi con un facile 16-25. La Pallavolo Fucecchio ha dovuto cedere in casa per 2-3 dopo una lunga partita contro la Bulletta della Rufina.

Il primo set si è trascinato fino ai vantaggi perduti per 24-26. Nel secondo set le bianconere si sono riprese e, con la guida di Niccolò Giannoni, si sono imposte per 25-23.Ma nel terzo set le ospiti si sono riprese e si sono imposte ai vantaggi per 26-28, Ma le biancoblù non si sono date per vinte e si sono imposte con forza per 25-16. Lo sforzo è stato pagato tanto che le ospiti si sono imposte per 13-15 al tie break. In campo maschile la Jolly Volley Fucecchio si è fatta rimontare a Cascina dopo che era andata in vantaggio per 2 set a 0. Il primo set si era concluso sul 23-25 e il secondo ancora più nettamente per 12-25. Ma a questo punto i cascinesi si sono ripresi mentre i bianconeri sono calati repentinamente. Il terzo set è stato vinto dai pisani per 25-23, ma nel quarto set il risultato è stato netto, 25-12, e il tie break 15-8 ha consegnato la vittoria ai locali. Infine l’AP Certaldo ha perso nettamente alla Rufina dove le locali si sono imposte chiaramente per 3-0 (25-23; 25-19; 25-18 i parziali).

Francesco De Cesaris