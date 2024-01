Pallavolo femminile. L’Ariete vuole confermare la crescita natalizia nel match casalingo con l’Arbor

Prima dell’anno in casa per l’Ariete che oggi alle 17.30 ospita al palazzetto di San Paolo la formazione reggiana dell’Arbor nel match valido per il campionato femminile nazionale di serie B2. Squadra di qualità quella emiliana capace di raccogliere fin qui venti punti, frutto di sette vittorie e quattro sconfitte, ma soprattutto reduce da quattro vittorie consecutive prima della pausa natalizia. Insomma, una squadra in forma e in ascesa in classifica che ha trovato sicurezze e solidità nel finale di 2023 e che si presenta a Prato nel nuovo anno per allungare la sua striscia positiva. Una squadra che ha la mente nella regista Canale che, a sua volta, può contare su uscite offensive interessanti come Macchetta, Maggiali, Bigi e Cristofaro. Avversaria tosta per una Pallavolo Prato che, comunque, arriva a questa sfida dopo una serena pausa di lavoro e con tutte le acciaccate rientrate a pieno nei ranghi di coach Nuti. Ariete che ricordiamo è in piena lotta per la promozione in categoria superiore e che se la giocherà per il bottino pieno. La rosa: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti. In serie D femminile le ragazze dell’Ariete Pvp, guidate da Andrea Picchi, ospitano invece stasera alle 21.15 al palazzetto di San Paolo la formazione del Progetto Volley Bottegone. È a tutti gli effetti un big match, con le ospiti che in classifica occupano il secondo posto e sopravanzano l’Ariete di un punto. Pistoia ha nella rosa ragazze di qualità ed esperienza come Vezzosi e Spadoni, libero in prova estiva anche a Prato, e quindi rappresenta un test importante per le giovani di Picchi. La rosa: Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri.