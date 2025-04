Pallavolo Follonica in crisi: terza sconfitta consecutiva contro Montebianco Volley

Di nuovo un momento di tilt totale per la Pallavolo Follonica. La squadra femminile di coach Giuseppe D’Auge ha perso nettamente per 3-0 (25-18, 25-15, 25-13) sul campo del Montebianco Volley, inanellando la terza sconfitta consecutiva che fa scivolare le biancobù in settima posizione con 34 punti.

Crisi nera per le ragazze del Golfo che nelle ultime settimane sembrano davvero senza energie e senza idee.

Se contro il sestetto del Bottegone nel turno scorso si doveva vincere per forza vista la classifica, e poi è arrivato un punto, con Montebianco la partita sembrava dover essere alla pari. Ed invece la formazione di casa di Pieve e Nievole ha annichilito le follonichesi. Quella al ’Palafanciullacci’ è stata una gara a senso unico, ben interpretata dalle ragazze di casa sin dall’inizio, con una gran voglia di riscatto dopo l’opaca prestazione del sabato precedente che non ha lasciato spazio all’avversario.

Al contrario è mancato un po’ tutto alla Pallavolo Follonica.

Primo set iniziato bene per le ragaze del Golfo, rimaste incollate nel punteggio alle avversarie fino al 16-14 per poi subire l’allungo della padrone di casa che si sono prese la prima frazione. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Pieve a Nievole ha spinto sull’acceleratore anche nel secondo set rifilando subito un break iniziale di 4-0; follonichesi che si sono rimesse in carreggiata accorciando le distanze ma commettendo troppi errori in ricezione e pungendo troppo poco in attacco.

Montebianco ha fatto il bello e cattivo tempo andando sul punteggio di 11-4 scavando un solco importante sul 18-6 che poi si è portato fino alla fine.

Terzo set invece totalmente da dimenticare, con tantissimi passaggi a vuoto ed un divario netto, che sulla carta non ci sarebbe dovuto stare.

Insomma si chiude un trittico di partita totalmente da dimenticare per la squadra di coach D’Auge.