Pallavolo Follonica sfida Monte Bianco Volley: scontro decisivo a Grosseto

Decimo turno di campionato per la Pallavolo Follonica che oggi ospita il Monte Bianco Volley per il torneo di serie C femminile. Formazione del Golfo che ospita oggi alle 21 la squadra di Pieve a Nievole a Grosseto per l’impossibilità di giocare al PalaGolfo.

La squadra di coach D’Auge che, dopo la bella vittoria contro la capolista Volley Delfino Pescia della settimana scorsa, si giocherà il tutto per tutto in questa partita. La scorsa settimana il Follonica ha visto l’innesto di Cavallini in regia, e ciò ha dato ritmo e tranquillità a tutta la squadra.

La squadra avversaria che avrà come punti di forza l’esperta Coselli, opposto, e due laterali molto brave. L’obiettivo della Pallavolo Follonica è logicamente quello di muovere la classifica e fare un passo in più in classifica e per questo la squadra ha chiesto ospitalità al PalaAzzurri di Grosseto per un allenamento in settimana per registrare al meglio spazi e luci.