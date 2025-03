Pallavolo giovanile. Colpo Under 19 a casa Camaiore. Under 17 sconfitta

Notizie dal settore giovanile. Bella soddisfazione per la formazione che milita nel campionato di Prima divisione. I ragazzi allenati da Barbanera e D’Agostino sono tornati alla vittoria sconfiggendo in quattro set la Pallavolo Foiano. I biancoblù hanno preso in mano le redini del gioco e si sono imposti per 3-1 (22-25, 25-20, 25-19, 25-21) mettendo in evidenza delle buone trame di gioco. L’Under 19 nella terza giornata del girone di qualificazione per raggiungere le semifinali ha vinto per 3-1 sul campo della Upc Camaiore (26-24, 25-21, 21-25, 25-15 i parziali). I ragazzi guidati da Vivi e Morini conducono a punteggio pieno il girone e l’obiettivo delle semifinali regionali sembra essere a portata di mano. L’Under 17 è stata sconfitta a Prato per 3-0. Con l’identico punteggio anche l’Under 15 ha dovuto cedere ai pratesi. Ora l’Under 17 è attesa dalle finali di consolazione per il nono posto mentre l’Under 15 dovrà affrontare una nuova trasferta, questa volta a Camaiore. La formazione che milita nel campionato di Serie C non è scesa in campo in questo turno perché la gara è stata rinviata a causa degli allagamenti dello scorso fine settimana.