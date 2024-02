Pallavolo: Il programma del lungo fine settimana. Per l’Upc confronto ad alto rischio con la capolista. Vp Canniccia vuole stupire

Fine settimana ‘lungo’ per la pattuglia versiliese impegnata nei campionati nazionali e regionali, con partite che sulla carta si preannunciano entusiasmanti. Serie B. Nella 16a giornata sfida ad alto tasso di difficoltà per l’Upc. I biancoblù, reduci dalla prima sconfitta dell’anno nuovo contro Invicta Grosseto, se la vedranno con la capolista Toscanagarden, lanciata verso il traguardo in una fuga a due con il Comcavi. Lo scontro con la prima della classe domani, alle 18 al palasport di Camaiore (arbitrano Bertonelli-Mazzola).

Serie B2. La 16a giornata vede il lanciatissimo Vp Canniccia (quattro vittorie di fila da inizio anno) in casa contro Scandicci. La partita, almeno sulla carta, dovrebbe essere alla portata delle ragazze di coach Stefanini: Scandicci naviga nei bassifondi, ma ogni partita deve essere presa con le molle. Tra l’altro, sempre in questo turno si gioca lo scontro diretto tra Ius Arezzo (prima) e Ariete Prato (quarta), che dunque finiranno per mangiarsi dei punti a vicenda. Il Vp Canniccia giocherà al PalaGreco stasera alle 18 (dirigono Gennari-Verzoni).

Serie C. Nella 15a giornata, l’Oasi in uno stato di salute precario (tre sconfitte di fila, con l’ultima vittoria datata 13 gennaio) ospita Cascina, altra squadra che non se la sta passando bene (tre ko consecutivi). Le ragazze di Alessandro Francesconi di scena stasera alle 21 a ‘Piaggia’ (arbitra Menicucci).

Serie D. Nel girone C femminile, strizzata d’occhio all’ultimo corso di Carnevale da parte dell’Oasi e della Jenco. Le due viareggine nella 16a giornata incrociano le armi nel derby al salmastro, che per l’occasione è stato anticipato a ieri sera (al Piaggia, sotto la direzione di Piras). Nel girone B maschile, invece, va in scena la 12a giornata che oppone il Metodo Camaiore ai Lupi Santa Croce, oggi alle 18 a Santa Croce (arbitra Ciurli). Una partita tosta per i camaioresi, contro una squadra che sta risalendo a velocità folle la classifica e che arriva al confronto con un filotto aperto di quattro vittorie.