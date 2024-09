Pallavolo, la decisione e l’accusa del commissario straordinario. Fipav senza pace, niente festa in piazza Grande: "La maggior parte delle società non collabora»

Sembra davvero non trovare pace il comitato Fipav di Modena che, dopo il commissariamento, le squalifiche dei dirigenti dello scorso quinquennio e la conseguente rivoluzione organizzativa ha prima indetto e poi annullato la consueta festa delle premiazioni dei campionati provinciali, festa che dal 2018 si svolge in centro città e nelle ultime due edizioni aveva ‘invaso’ Piazza Grande (foto) con oltre 1.200 presenze. "Cari Amici – si legge nella missiva alle società dal commissario straordinario Fipav Modena Francesco Apostoli – con profondo rammarico sono costretto a comunicarvi che l’evento previsto per il 16 settembre 2024 in Piazza Grande è stato annullato. La decisione di annullare l’evento non deriva da problemi organizzativi o da intoppi burocratici, bensì è dovuta alla mancata collaborazione da parte della maggior parte delle società del nostro territorio. Nonostante l’impegno profuso dal Comitato nel predisporre un’iniziativa che potesse rappresentare un momento di aggregazione, celebrazione e promozione del nostro sport, la mancanza di collaborazione ci ha impedito di proseguire nell’organizzazione, sancendo così una pesante sconfitta per l’intero movimento pallavolistico modenese. La mancanza di partecipazione a un’occasione di tale significativa importanza evidenzia un atteggiamento che danneggia tutto il nostro movimento". Un atto di accusa grave nei confronti delle società che, avvisate il 19 agosto, avevano come scadenza il 30 agosto per aderire o meno alla premiazione, mentre il commissario respinge prima che sia stata formulata qualsiasi rimostranza. La scadenza delle adesioni era prevista per venerdì 30, in mezzo il weekend, la maggior parte delle società si è ritrovata proprio ieri sera eppure l’annullamento è stato deciso ieri mattina, con una mail alle ore 12, senza possibilità di appello. Una cosa è certa: da quando il comitato Fipav di Modena, sotto la presidenza di Gollini prima e di Clò poi ha deciso di dare più lustro alle premiazioni provinciali, si sono svolte cinque edizioni con un’adesione plenaria.