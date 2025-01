Pallavolo. La Timenet ricomincia da capolista. Jolly Volley ospita la Kabel di Prato

Comincia il girone di ritorno della Serie C girone A del volley femminile. La Timenet Empoli comincia il girone di ritorno delle Serie C in testa solitaria alla classifica con 38 punti. Al PalAramini riceverà oggi, alle 18.00, la Chiantibanca Cus Siena che ha 21 punti in classifica. Il pronostico è per le giallonere che hanno approfittato anche della sconfitta della coinquilina del primo posto, l’Astra Chiusure Lampo di Firenze. Con questo vantaggio è chiaro che il girone di ritorno inizia con belle prospettive, ma comunque bisogna continuare a sostenere le ragazze in questo campionato che è comunque ancora lungo e difficile. Arbitrerà Cellai.

La Pallavolo Fucecchio è in trasferta oggi pomeriggio a Castelnuovo Berardenga, alla Palestra di Via Turati, dove troverà ad aspettarla la Bulletta. Le bianconere si sono rilanciate in classifica e grazie ai 31 punti accumulati sono terze in classifica: ora hanno nel mirino la qualificazione ai play-off. Le avversarie hanno 19 punti, in una posizione tranquilla. Per le bianconere, favorite dal pronostico, è indispensabile cercare di fare risultato pieno per continuare la scalata in classifica. Arbitrerà Torricelli.

L’A.p. Pallavolo Certaldo ospita oggi pomeriggio, alle 18.00 al PalaBoccaccio di Viale Matteotti, la Remo Masi della Rufina. Le valdelsane cercheranno di fare propria l’intera posta per raggiungere le avversarie in classifica a 12 punti e per allontanarsi dalla zona retrocessione. Avranno comunque bisogno del sostegno del proprio pubblico. Arbitrerà Viviani.

La Montelupo Città della Ceramica, attualmente ultima in classifica con 3 punti, oggi pomeriggio, alle 18.00, sarà in trasferta a Firenze al PalaWanny di via del Cavallaccio (accanto all’Ucicinema), ospite del Bisonte Company che è penultimo in classifica. Inutile dire che a questo punto del campionato è indispensabile cercare di fare comunque punti per allontanarsi dall’ultima scomoda posizione in classifica. Arbitrerà Torriani.

In campo maschile la Jolly Volley Fucecchio, che è a tre partite dalla fine del campionato, riceverà, alla palestra di Via L. da Vinci, la Kabel di Prato. Partita difficile ed importante per la precaria posizione in classifica dei bianconeri che sono terz’ultimi con 15 punti, contro i 29 dei pratesi che sono secondi e lottano per salire di categoria. Arbitreranno Tripodina e Nuzzo.