Pallavolo. L’Emma Villas ora pensa alla Coppa Italia. Brescia o Reggio Emilia la prima avversaria

Brescia o Reggio Emilia. Emma Villas conoscerà stasera il nome dell’avversario nei quarti di Coppa Italia. Lombardi e emiliani sono sull’1-1, a partire dalle 18 le due squadre giocheranno la bella per l’ultimo posto a disposizione nella manifestazione che conclude la stagione agonistica. Nei quarti poi si cambierà format, le squadre giocheranno una sfida andata e ritorno con golden set per dirimere un’eventuale situazione di parità. Come funziona la regola del Golden Set: si gioca (ai 15 punti) solo quando due squadre terminano gli incontri andata/ritorno con un uguale numero di punti (vengono assegnati tre punti per le vittorie 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al tie break ed 1 punto per la sconfitta al tie break). Es. Se una squadra vince la gara di andata 3-0 o 3-1, per qualificarsi al turno successivo senza disputare il Golden Set dovrà vincere almeno due set nella gara di ritorno. Se Emma Villas e Brescia dovessero ripetere quanto accaduto per tre volte in stagione fra campionato e playoff, cioè andare al quinto, c’è il rischio che la gara del 5 maggio al Palaestra (il cui inizio è fissato per le 19) possa sforare le tre ore di gioco. Le quattro squadre che supereranno i quarti parteciperanno ad una Final Four che si svolgerà nei giorni 11 e 12 maggio 2024 al Palasport di Cuneo. Il tabellone è lo stesso già visto nei playoff, per cui Emma Villas si trova nello stesso lato di tabellone dove ci sono Cuneo e Porto Viro, mentre dall’altra parte ci sono la macchina schiacciasassi Grottazzolina, che sfiderà Cantù, e Ravenna, che affronterà Prata di Pordenone.