Pallavolo. Lube, l’under 15 ha vinto il trofeo interregionale di Falconara

Promette bene l’Under15 della Lube allenata da Federico Belardinelli che si è aggiudicato il Trofeo interregionale Sistema X di Falconara Marittima, manifestazione che dava il pass per la fase finale del Memorial Mikael Brugnara. Pertanto i Lubini saranno protagonisti alla kermesse trentina che si terrà sabato 2 e domenica 3 marzo e che vede in lizza i migliori vivai italiani. La formazione dell’Academy biancorossa era inserita nel gruppo con Sabini Castelferretti e Gada Pescara ed ha concluso il cammino senza concedere un set agli avversari. In semifinale ha battuto la Virtus Fano e nella resa dei conti Castelferretti, già stesa nel girone. Fondamentale il contributo di Tommaso Bucciarelli, che con il servizio ha spaccato le partite a favore del sestetto biancorosso nei momenti chiave. L’Under15 dell’Academy Lube ha avuto quattro atleti premiati mediante riconoscimenti individuali: miglior libero Riccardo Mazzuferi; palleggiatore Filippo Laraia; schiacciatore Leonardo Mercuri, Mvp del torneo Nico Pasqualini. L’organico: Alessandro Borracci, Tommaso Bucciarelli, Mattia Ficcadenti, Filippo Laraia, Riccardo Mazzuferi, Leonardo Mercuri, Nico Pasqualini, Mattia Penna, Andrea Pomarico, Edoardo Sagripanti, Federico Spinucci.

Andrea Scoppa