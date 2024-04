Pallavolo Prima Divisione femminile, girone ’Retrocessione’. Ora la Mise Massa viaggia spedita. Battuta la prima della classe Pistoia

MISE VOLLEY MASSA

3

PISTOIA VOLLEY LA FENICE

0

MISE VOLLEY MASSA: Alberti A., Alberti F., Angeli, Antola, Cavazzuti, Coda, Del Giudice, Dell’Amico, Giannantoni, Magozzi, Mosti, Nervi, Prenga, Saccavino, Sartini, Vita. All. Mazzoni.

PISTOIA VOLLEY LA FENICE: Agostini, Bartolozzi, Betti, Bragalli, Castelli, Cipriani, De Caria, Del Pero, Frati, Frosini, Pratesi, Solanoy, Tozzi, Vichi. All. Cappelli.

Arbitro: Carlo Piras.

Parziali: 25-19, 25-14, 28-26.

MASSA – Bella soddisfazione per la Mise Volley Massa che nel girone ’Retrocessione’ della Prima Divisione femminile si è tolta lo sfizio di battere la prima in classifica. E’ stata una vittoria netta quella delle ragazze di Domenico Mazzoni che hanno vinto in scioltezza i primi due set e soltanto nel terzo hanno avuto un calo di concentrazione. Sono riuscite, comunque, a recuperare una situazione di svantaggio e a portarsi a casa i tre punti pieni al fotofinish. In questo nuovo gironcino a 8 squadre che comprende un totale di altre 14 partite, tra andata e ritorno, la squadra massese sta facendo davvero bene ed ha vinto 4 delle 6 gare fin qui disputate. Col successo ottenuto prima di Pasqua alla palestra della scuola media della Bertagnini le atlete apuane si sono portate a soli due punti dalla cima della classifica.

Questa settimana di stop dovuta alle festività pasquali fornirà al gruppo l’occasione di lavorare ancora più sodo per migliorare e provare a scalare la vetta. Sabato prossimo, alla ripresa delle ostilità, le pallavoliste apuane saranno di scena a Serravalle Pistoiese contro il Biodepur Milleluci che condivide la stessa posizione.

Classifica: 14 Pistoia Volley La Fenice e Coop. Lat. Porcari Volley, 12 Mise Volley Massa, Pallavolo Garfagnana e Biodepur Milleluci, 4 Tabaccheria Dal Tato Buggiano, 3 Volley Pantera Lucca, 1 Virtus Carrarese.

Gianluca Bondielli