Pallavolo Serie A2. Emma Villas determinata: Fano l’ostacolo. Monaci: "Abbiamo fiducia»

Emma Villas in campo a Fano per un test importante. I biancoblù vanno a caccia di un posto fra le prime sette, ma per agguantarlo devono chiaramente migliorare il rendimento in trasferta, dove hanno perso nelle ultime quattro occasioni. "Nelle precedenti trasferte abbiamo perso qualche partita, però abbiamo sempre lottato – ha detto nella conferenza stampa di presentazione del match il viceallenatore Marco Monaci –, spesso abbiamo perso i set ai vantaggi, cerchiamo di invertire questa tendenza anche se sappiamo che è una trasferta su un campo difficile. Andiamo a Fano con fiducia perché veniamo da una delle nostre migliori prestazioni. In settimana ci siamo allenati bene, cerchiamo di cogliere un buon risultato". Fano è reduce da una bella vittoria su Catania: "Sappiamo che è una squadra che gioca molto bene in casa – ha sottolineato Monaci spiegando le caratteristiche degli avversari –. È una formazione composta da giocatori esperti come il palleggiatore Coscione, l’opposto Marks che ha fatto molto bene anche l’anno scorso, al centro Mengozzi e il nostro ex Acuti, in banda due schiacciatori importanti come Merlo e Roberti". Emma Villas in spolvero dopo il 3-0 a Palmi: "Stiamo crescendo, gli infortunati stanno rientrando, l’infermeria si sta svuotando, cerchiamo di arrivare attorno a quota venti alla fine del girone di andata". Anche in casa Volley Fano il match è stato introdotto da uno degli assistenti allenatori, nella fattispecie Michael Angeletti: "Siena è una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica – ha detto Angeletti – hanno grande esperienza e nel proprio roster vantano giocatori di livello come Gabriele Nelli e Luigi Randazzo. Noi siamo in un buon momento, stiamo esprimendo un certo tipo di gioco e acquisendo consapevolezza nei nostri mezzi. In questo campionato non c’è una super favorita, noi vogliamo giocarcela con tutti".

Al PalaAllende di Fano il fischio di inizio è alle 18, arbitrano Sessolo e Giglio; consueta diretta streaming su Volleyballtv.