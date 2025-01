Pallavolo Serie A2. Emma Villas, il capitano Andrea Rossi suona la carica: "Prima i play-off, poi proviamo a fare cose importanti»

Emma Villas si prepara alla sfida contro Brescia, un’altra delle squadre che avrebbe potuto affrontare ad un’altezza simile, mentre invece è davanti di ben undici punti. Il compito si preannuncia difficile, ma è in sfide di questo genere che si trovano le motivazioni migliori. Si parla di ‘antipasto di playoff’, però la post season è tutta da conquistare, con il settimo posto attuale che si potrebbe trasformare agilmente in quarto ma anche in decimo, tale è la lotta in quella zona della classifica, dove una serie di successi può far recuperare terreno mentre una o due sconfitte possono far ricadere fuori dal gruppo delle prime sette.

"La classifica rimane corta, il secondo gruppo è racchiuso in pochi punti, la situazione è incerta, noi vogliamo arrivare ai play-off per poi provare a fare qualcosa d’importante – ha affermato il capitano Andrea Rossi (a sinistra nella foto) ai microfoni del sito ufficiale della società –. Siamo oltre la metà del campionato, le squadre iniziano a girare a ritmi alti. Queste partite sono una sorta di anticipazione dei playoff".

Il primo assaggio di playoff, lunedì scorso contro Ravenna, non è andato bene, per questo si sta cercando di limare i dettagli per imprimere alla sfida di Brescia una direzione diversa: "Ci stiamo preparando cercando di migliorare alcuni particolari che non sono andati bene contro Ravenna – ha detto Rossi, autore di quattro punti nella sfida persa per tre set a zero contro Ravenna –, dobbiamo aumentare il nostro livello che nell’ultima partita non è stato proprio al top. Sappiamo che Brescia è un’altra squadra che non concede nulla, soprattutto in casa loro, sarà veramente una partita complicata. Noi dobbiamo crescere, vogliamo arrivare ai playoff nella miglior condizione, questi sono test importanti per capire se possiamo competere con le squadre di alta classifica".

Le caratteristiche dell’avversario: "È una squadra completa, oltre ai titolari hanno giocatori importanti anche in panchina – ha sottolineato il capitano biancoblù –. Sono molto fisici, hanno battitori temibili, palleggiatore di grande esperienza che sa innescare bene gli attaccanti. È difficile trovare un punto debole dove attaccarli ma noi dobbiamo e vogliamo confrontarci con queste squadre qua e fare risultato".