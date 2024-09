Pallavolo Serie A2. Emma Villas, comincia il tour de force

Emma Villas si appresta a vivere una settimana di precampionato molto intensa. Martedì la trasferta a Macerata per giocare contro la compagine neopromossa in A2, giovedì il test match casalingo (alle 17,30) contro Ucla Bruins, formazione di college americano, quindi nel fine settimana la partecipazione al quadrangolare di Alba Adriatica con Pineto, Fano e Aversa.

"Sono tutte amichevoli che ci servono per testare il nostro livello. Si va per vincere, ma soprattutto per trovare quelle indicazioni per capire a che punto siamo e dove dobbiamo lavorare – ha detto Andrea Rossi al sito ufficiale della società –. Stiamo entrando nel periodo più intenso, dopo tre settimane di lavoro atletico adesso iniziamo a mettere dentro anche dei principi tattici. Ci stiamo conoscendo, come ho detto anche altre volte il gruppo è molto interessante, con ottime caratteristiche, adesso dobbiamo trovare il giusto amalgama". Il centrale, autore di cinque punti mercoledì contro Altotevere San Giustino, ha così commentato l’esito del primo test match stagionale: "Era la prima gara di preparazione, era utile per rompere il ghiaccio . In attacco siamo andati bene, in fase break dobbiamo lavorare".

Intanto Legavolley ha reso noto il calendario definitivo del campionato comprendente anticipi, posticipi e variazioni di orario. Soltanto cinque volte i biancoblù giocheranno alle 18 e mai davanti al pubblico amico: alla seconda a Pineto, alla dodicesima a Fano, alla prima di ritorno, prevista per il giorno di Santo Stefano ad Aversa, alla diciannovesima a Cuneo e all’ultima a Reggio Emilia. Ben undici volte invece il fischio di inizio sarà alle 17,30. La partita con Ravenna slitta da domenica 20 a martedì 22 ottobre, quella con Reggio Emilia sarà anticipata a sabato 21 dicembre; al sabato anche le sfide esterne a Catania e Palmi, rispettivamente il 15 febbraio (alle 19) e il 1° marzo (alle 16). La prima di campionato, contro Aversa al Palaestra, inizierà alle 19.