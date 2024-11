Pallavolo Serie A2. Emma Villas senza paura. Ostacolo Prata di Pordenone. Monaci: "Ci siamo preparati bene. L’avversario è forte»

Trasferta a Prata di Pordenone per Emma Villas. Stasera alle 17,30, con consueta diretta streaming su Volleyball world tv, i biancoblù vanno a caccia di conferme dopo la brillante vittoria per 3-1 su Porto Viro, affermazione coincisa con l’atteso ritorno in campo di Gabriele Nelli. "Ci siamo preparati bene per questo appuntamento – ha detto alla vigilia del match l’assistente allenatore Marco Monaci –. Siamo felici per la vittoria che abbiamo conquistato nell’ultimo turno del torneo, ora andiamo ad affrontare un’altra squadra molto forte. Prata di Pordenone ha confermato vari giocatori che erano già presenti nel roster della scorsa stagione, come Alberini, Terpin, Katalan e Scopelliti e ha fatto anche buoni innesti di mercato come l’opposto Gamba, molto forte sia in battuta sia in attacco. Hanno avuto un ottimo avvio di campionato e stanno giocando bene, noi dovremo fare bene in battuta ed essere bravi nella correlazione muro-difesa. Contro Porto Viro abbiamo giocato una discreta gara, ora cercheremo di trovare continuità di risultati in questa trasferta". Venerdì invece una delegazione di Emma Villas, composta da coach Gianluca Graziosi, dagli schiacciatori Patrick e Pellegrini e dal direttore commerciale Vittorio Angelaccio, aveva visitato la International School di Siena con cui è stata stretta una partnership. Graziosi ha parlato ai ragazzi dell’istituto: "È stata una bellissima mattinata, stare a contatto con i ragazzi è sempre stimolante e piacevole. Ho cercato di raccontare la mia storia pallavolistica, ho visto entusiasmo da parte degli studenti che hanno posto molte domande. Speriamo che questi giovani si innamorino della pallavolo". Angelaccio ha invece parlato così del nuovo rapporto di collaborazione: "Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova partnership locale, appartenente a un gruppo internazionale – così il responsabile marketing –. Già nella stagione della Superlega c’era stato un primo approccio che ha fatto poi nel tempo maturare la decisione da parte di entrambi di iniziare un percorso condiviso. Il volley è uno sport che attira famiglie, giovani, studenti, e proprio per questo con l’International School of Siena abbiamo avuto una comunione di intenti".