Pallavolo Serie A2. Emma Villas, ritiro di Cascia alle battute conclusive. Mechini: "Grande la volontà di tutti: ragazzi e staff»

Volge al termine il mini raduno di Cascia, da domani la squadra riprenderà contatto con Siena. Il punto della situazione è a cura del vicepresidente Fabio Mechini (nella foto): "C’era tanta voglia di iniziare da parte di tutti dopo il lungo stop – ha commentato il dirigente biancoblù –, siamo contenti della scelta di Cascia perché c’è un contesto veramente adeguato per fare una ottima preparazione; possiamo variare dal campo di pallavolo al beach volley, alla piscina, alla sala pesi, ci sono tutte le condizioni per lavorare bene. È stata una piacevole scoperta questo centro per noi, ci siamo ambientati bene, faccio i miei complimenti ai responsabili della struttura".

Clima disteso, grande concentrazione, voglia di mettersi a sudare: "Ho visto grande volontà da parte di tutti, i ragazzi e lo staff, c’è l’impegno a lavorare bene sia sulla parte fisica sia in campo – ha assicurato Mechini –. Abbiamo lavorato bene sul mercato ma adesso conta quello che succede in campo. Dobbiamo dimenticarci di quanto fatto prima di iniziare gli allenamenti, lavorare per il bene della squadra con la voglia di migliorarsi e dare quel qualcosa in più. I ragazzi sono tornati con la voglia di cambiare marcia, tutti quanti si sono calati benissimo nella parte". In pochi hanno nascosto le reali ambizioni della squadra, cercare di fare meglio dello scorso anno, che tradotto significa vincere il campionato: " Sarà un annata lunghissima, come l’anno scorso dobbiamo avere pazienza di pensare una partita alla volta, una amichevole alla volta – ha affermato il vicepresidente e direttore sportivo di Emma Villas –. Non partiamo come favoriti ma non partiamo neppure in una posizione di rincalzo, siamo un lotto di quattro-cinque società che hanno fatto sicuramente molto bene nel mercato estivo, adesso però viene premiato il lavoro che viene fatto giorno dopo giorno in palestra. C’è un gruppo di giocatori che ha fatto la Superlega e che ha scelto di aderire al nostro progetto, sicuramente interessante per una città e per una società che ha l’ambizione di tornare a crescere. Non facciamo proclami, pensiamo a far bene individualmente e di gruppo, tutti i giocatori, da quello più titolato a quello più giovane, per far sì che questa società possa fare bene".