Volley serie B1 femminile. Nuovo rinforzo per Riccione . Arriva la schiacciatrice Morolli

È la schiacciatrice Cecilia Morolli il terzo nuovo acquisto della Lasersoft Riccione in vista del prossimo campionato di B1. Dopo Saguatti e Calvelli, ecco alla corte di coach Piraccini la 22enne riminese, proveniente dall’esperienza in B1 a Cesena. "La grinta, la determinazione e la capacità di gioco di Cecilia saranno un valore aggiunto per la squadra nella prossima stagione – scrive la società riccionese nel presentare Morolli –. Una giocatrice completa in ogni fondamentale, che potrà dare grande equilibrio anche in seconda linea. Ha già giocato in B1 e conosce la categoria, quindi ci potrà dare anche quella esperienza del campionato che a noi manca per ora". Cecilia Morolli ha già giocato con le maglie di Rimini (B2, stagione 2019), della Libertas Forlì (B2, stagione 2020/2021, B1 2021/22 e 2022/23) e del Volley Club Cesena (B1, stagione 2023/24). La giocatrice, in posto 4 con Giulia Saguatti e Sara Bologna, arricchisce così una Lasersoft che costruisce un reparto competitivo e di qualità. La fase attuale è ancora quella di pieno mercato, con la definizione delle trattative per costruire la miglior rosa possibile per la nuova stagione. Il campionato inizierà infatti solo a ottobre e precisamente domenica 13, quando nell’impianto delle Fontanelle farà capolino la Clementina 2020 Castelbellino per la prima giornata del girone C.