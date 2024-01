Pallavolo Serie A2. La Emma Villas è attesa domani a Pineto. Nevot: "Dobbiamo dare il meglio e vincere»

Altra trasferta domani per la Emma Villas, sulla carta molto più semplice di quella trionfale di sabato scorso. Biancoblù di scena a Pineto, terzultima forza del lotto, per provare ad assicurarsi altri tre punti. "Loro sono indietro in classifica, ma questo non vuol dire nulla – ha detto il palleggiatore Thomas Nevot –. La A2 è un campionato difficile, non ci sono partite scontate, sappiamo che dobbiamo dare il meglio di noi stessi per giocare bene e vincere". È comunque un testa coda nel quale la squadra di Graziosi parte largamente favorita dal pronostico, in virtù dell’ottimo momento di forma e delle quattro vittorie consecutive: "Dopo le tre sconfitte in fila ci siamo presi le nostre responsabilità, avevamo perso un po’ di fiducia – ha spiegato Nevot – ma l’abbiamo ritrovata con questa bella serie di successi. Siamo una buona squadra, l’abbiamo dimostrato". Emma Villas al quarto posto, a due sole lunghezze da Cuneo seconda; solo Grottazzolina, in questo momento, sta facendo un campionato a parte: "La classifica è importante ma in questo momento la cosa che più ci preme e quella di raggiungere un buon livello di gioco – ha aggiunto l’alzatore francese –. Poi, più avanti, vedremo in quale posizione riusciremo a piazzarci". Giocando come i primi due set di sabato scorso abbastanza in alto, viene da prevedere: "Era una partita difficile, è stata la prima volta che abbiamo vinto contro una squadra che ci precede in classifica. È stata un’ottima partita di squadra, forse abbiamo perso l’occasione per guadagnare addirittura tre punti, ma sono stati cinque set molto equilibrati in cui potevano vincere entrambe le squadre. La cosa importante è che miglioriamo giorno dopo giorno, nel tiebreak siamo stati molto lucidi".