Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas sogna di espugnare il parquet di Fano. Trillini: "Pochi punti in trasferta, cambiamo marcia»

Uno dei protagonisti più attesi della sfida a Fano è il marchigiano Stefano Trillini. Il centrale ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della società biancoblù dell’impegno di domani: "Fuori casa fino a oggi abbiamo conquistato pochi punti, dobbiamo cambiare marcia per tentare di guadagnare qualche posizione di classifica – ha detto Trillini –. Dobbiamo iniziare a vincere qualche match in trasferta. Fano è una buona squadra, gioca una bella pallavolo e ha centrato dei risultati importanti, basti pensare all’ultimo successo interno che hanno ottenuto contro Catania. Per noi sarà quindi una sfida assolutamente delicata. Abbiamo l’obiettivo di vincere per poter riagganciare nel più breve tempo possibile la zona playoff". Emma Villas ha infatti un pessimo bilancio nelle partite in trasferta: un solo successo, a Pineto alla seconda giornata, e quattro trasferte, nelle quali sono arrivati appena due set. Diverso il rendimento in casa, dove anche nell’ultima gara è stata messa in archivio una brillante affermazione: "Nella nostra ultima partita di campionato abbiamo dimostrato di avere carattere – ha sottolineato il centrale, autore di una una partita con 6 punti, di cui due servizi vincenti –. Contro Palmi dovevamo vincere, non potevamo permetterci una sconfitta. E abbiamo vinto. Era una gara cruciale per il nostro cammino, siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione e a non abbassare mai il livello della nostra pallavolo". Fano è un avversario pericoloso che punta al sorpasso proprio su Emma Villas; i marchigiani hanno solamente un punto in meno in classifica rispetto ai biancoblù e arrivano dalla bella vittoria ottenuta in casa contro Catania per 3-1. In grande evidenza il tedesco ex Ortona e Reggio Emilia Christoph Marks, autore di ben 21 punti; nel successo sulla Consedil Acicastello anche il bel contributo di Roberti, a segno 15 volte.