Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas in casa non perdona. Ora testa ad Aversa

L’Emma Villas versione casalinga è decisamente un’altra squadra rispetto a quella che si vede fuori. I biancoblù hanno incamerato tre punti pesanti contro Reggio Emilia sfruttando al meglio il fattore campo. Nonostante il mezzo passaggio a vuoto del terzo set, Nevot e compagni hanno svolto il compito che gli era richiesto, cioè vincere senza lasciare per strada nulla. Il girone di andata è in archivio, Emma Villas lo chiude con un bilancio negativo sia per vittorie (sei contro sette sconfitte) sia per numero di set conquistati (ventitré contro venticinque). Se le magagne sono state risolte lo si capirà meglio giovedì prossimo, nel ‘classico’ turno di Santo Stefano; i biancoblù rendono visita ad Aversa, squadra che praticamente da inizio campionato staziona costantemente in zona play-off. Che però è reduce da un bel tonfo, ancorché al cospetto di una big del torneo come Cuneo. I campani sono stati infatti sconfitti per tre set a zero (parziali 25-21, 25-23, 25-23) in una gara in cui soltanto l’opposto Motzo è andato in doppia cifra per punti realizzati (18). All’andata, il 6 ottobre scorso nella giornata di apertura del torneo, fu un netto 3-0 per i biancoblù, poi però Garnica e compagni hanno operato il sorpasso e continuano a guardare dall’alto Emma Villas. Ci sono tre punti di differenza (22 contro 19); un successo pieno permetterebbe a Siena di affiancare i rivali e solidificare la propria posizione in zona playoff. C’è però da superare il mal di trasferta, avendo perso le ultime cinque partite giocate lontano dal Palaestra; se Rossi e soci riusciranno a farlo, allora la rincorsa verso posizioni di classifica più nobili potrebbe farsi molto interessante.