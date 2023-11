Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas sul parquet di Castellana Grotte. Nevot: "Non ripetiamo gli errori fatti con Ravenna»

Emma Villas in campo a Castellana Grotte per la partita valida per l’ottava giornata di campionato. I biancoblù hanno effettuato l’allenamento di rifinitura a Macerata per poi incamminarsi lungo la dorsale adriatica e raggiungere la Puglia. Un viaggio lunghissimo da cui si spera di tornare con un gruzzoletto di punti da raggranellare contro un avversario che prima della vittoria a Cuneo (3-1) aveva raccolto soltanto poche briciole, tanto da occupare ancora la dodicesima posizione della graduatoria. "Sappiamo che c’è tanto equilibrio in questo campionato – ha detto il palleggiatore Thomas Nevot –. Dobbiamo essere concentrati su di noi e giocare la nostra pallavolo. Dobbiamo imparare dagli errori commessi contro Ravenna e fare in modo di non ripeterli a Castellana Grotte. Abbiamo una buona squadra, il nostro volley nelle prime sette gare del torneo è stato buono. Riesco a trovare bene i miei compagni in campo, abbiamo tutti reparti forti e per me questo è un aspetto positivo perché ho la possibilità di fare tante scelte differenti. Abbiamo sempre diverse soluzioni e non è semplice per i nostri avversari capire come svilupperemo il gioco".

Di fronte ci saranno due ex, di cui uno recentissimo, ovvero coach Simone Cruciani, e il libero Leonardo Battista. Il computo dei precedenti tra le due formazioni è nettamente a favore della Emma Villas, vincente in sette delle precedenti nove sfide contro la compagine pugliese. Fischio di inizio alle 18, arbitrano Vecchione e Autuori. Ieri era la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Coach Gianluca Graziosi, prima della partenza per Castellana Grotte, ha lanciato un messaggio a nome di staff e società: "La Emma Villas Siena è compatta e unita nella lotta contro la violenza sulle donne. Anche i recentissimi fatti di cronaca non devono mai farci dimenticare quella che è una triste e drammatica realtà. Il nostro paese è coinvolto a pieno da questa piaga, il nostro compito è quello di lanciare messaggi. E così facciamo oggi in questa occasione: diciamo basta ai femminicidi, diciamo basta a questa terribile realtà quotidiana di violenze, aggressioni contro le donne. Una donna non si tocca neanche con un fiore".