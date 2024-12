San Pio X batte la capolista

San Pio X e Benedetto Volley vanno a segno e accorciano notevolmente le distanze dalla vetta della classifica del campionato di serie C maschile. L’impresa di giornata la compie la squadra targata Arredo Uno, che stende la capolista Pietro Pezzi con un secco 3-1. Dopo il ko rimediato nel derby di Corporeno con la Pasquali, la San Pio X si riscatta nel miglior modo possibile, facendo bottino pieno contro la squadra di Ravenna che in precedenza aveva vinto otto gare su otto. Davvero una prestazione maiuscola quella sfoderata dalla squadra di Molezzi e Smanio, che perde il primo set 23-25 e poi travolge i romagnoli 25-23, 25-18 e 25-14. Successo importante e tutt’altro che scontato anche per la Benedetto Volley, che sbanca Ravenna imponendosi sul campo dell’Orbite al tie break (2-3 con parziali 23-25, 25-23, 21-25, 25-22, 11-15). Serviva compostezza e regolarità contro una squadra con buone qualità in alcuni fondamentali, ma senza troppe varianti. Così è nel primo set, portato a casa dalla Pasquali con una buona battuta e muro molto composto.

La squadra di Boncompagni poi si scompone subendo molto la battuta salto spin dei romagnoli, che pareggiano i conti. La Pasquali risponde vincendo il terzo set e si mangia le mani per quando accade nel quarto che conduce dall’inizio fino al 17-20 senza riuscire a chiudere. Nel tie break la Benedetto Volley non trema, grazie al contributo di tutti i giocatori utilizzati. A partire da Mazzanti e Bonavita, trascinatori della squadra targata Pasquali. Disco rosso invece per la Niagara che perde in tre set in casa contro la Consar Ravenna (0-3 con parziali 21-25, 18-25, 24-26). In virtù di questi risultati, la San Pio X ora è terza in solitudine a -4 dalla capolista Pietro Pezzi, mentre la Pasquali è quarta a -5 dalla vetta e la Niagara dodicesima a 8 punti.

s.m.