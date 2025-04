Semifinale Playoff A2 volley femminile. Cbf Balducci-Itas Trentino, prevendita iniziata

È aperta la prevendita biglietti per il match tra CBF Balducci Macerata e Itas Trentino, si tratta di gara 1 semifinale playoff A2 di volley femminile in programma alle 17 di domenica al Fontescodella. Sono valide anche per questa fase gli abbonamenti Innamorati di Te 2024/25 acquistati ad inizio stagione. I biglietti si possono acquistare in prevendita sul sito Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Invece domani (dalle 17 alle 19) e domenica (dalle 15 in poi) i biglietti potranno essere acquistati anche nel botteghino del palazzetto.

Le Semifinali, al meglio delle tre gare con la prima e l’eventuale terza in casa della miglior classificata, proseguiranno con Gara 2 mercoledì 9 e con l’eventuale Gara 3 il 13 aprile. La finale comincerà tra il 19 e il 21 aprile, prima partita premiante mercoledì 23 aprile e, infine, eventuale match decisivo sabato 26 aprile.

Le due semifinali vedono di fronte la Futura Giovani Busto Arsizio (terza classificata) e l’Akademia Sant’Anna Messina (quarta). L’altra semifinale è CBF Balducci, seconda al termine della Pool Promozione, e Itas Trentino, quinta in classifica, che si sono già affrontate durante l’ultima fase con doppia vittoria delle arancionere: 2-3 in trasferta e 3-1 in casa.