Yuasa Battery Grottazzolina pronta per la sfida contro Monza in Superlega

Il girone di ritorno è ormai alle porte per la Yuasa Battery Grottazzolina, che venerdì alle ore 20 sarà in campo a Monza per la prima gara di questa seconda parte di campionato. Un match dal quale portare via se possibile il massimo e proprio la squadra si sta preparando in questa direzione.

A confermarlo è Michele Fedrizzi, che ha analizzato ai microfoni di Zorzi e Brogioni, ad After Hours, questa prima parte di stagione. "Durante le sedute di allenamento c’è sempre il tentativo e l’obiettivo – sottolinea Fedrizzi – di ricreare quello che dobbiamo fare in gara. In Superlega però il livello è talmente alto che c’è una velocità di palla che è molto difficile ricreare nelle sedute quotidiane. Poi è chiaro che anche in allenamento capitano azioni con dettagli che fanno la differenza, come un’indecisione o un pallonetto che cade. Quelle situazioni e quei dettagli diventano determinanti perché fanno sempre la differenza quando succede, come spesso accaduto a noi, di perdere il parziale per due punti oppure ai vantaggi".

Una classifica difficile considerando anche che il numero di gare davanti ora inizia sempre più a diminuire. "Diciamo che ultimamente sta diventando sempre più difficile riprendere il cammino perché ogni settimana senza vittoria diventa sempre più pesante, ma ce la stiamo mettendo tutta come sempre. Sappiamo che con un pizzico di fortuna in più non saremmo poi così lontani e ci aggrappiamo un po’ a tutto quanto. Tutti sono sempre molto vicini, dalla società allo staff tecnico, capendo fin da subito che la stagione sarebbe stata complicata in partenza e poi si sono aggiunti dei problemi. La vicinanza e il calore della piazza non mancano mai e spetta a noi ora ricambiare tutto questo affetto".

Un campionato come detto di livello altissimo ma Fedrizzi ha pochi dubbi quando gli viene chiesto chi, in questa prima parte di gara, lo abbia colpito maggiormente. "A me ha impressionato Verona contro di noi, in particolare Keita. Perché vederlo in tv è un conto, ma dal vivo è assolutamente un’altra cosa. Poi i risultati parlano da soli e stanno facendo molto bene sia a livello individuale che di collettivo".

Venerdì dunque trasferta a Monza e subito dopo, esattamente lunedì sera, a Villa Serita ci sarà "Natale coi Campioni", la festa di tutte le squadre del mondo M&G Scuola Pallavolo con la presenza di tutti gli atleti del mondo M&G: dai campioni della Superelga a quelli delle formazione giovanili.