Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas va in missione sul campo di Santa Croce. C’è un secondo posto da difendere a qualsiasi costo

Emma Villas in campo a Santa Croce per l’ultima giornata di campionato. Fischio di inizio alle 18, in contemporanea su tutti i campi della categoria, per il turno che chiude la regular season e definirà la griglia play-off. Fari puntati, oltre alla sfida del PalaParenti, anche su Cuneo – Cantù, Pineto – Ravenna, Porto Viro – Prata di Pordenone e Reggio Emilia – Brescia. Classifica alla mano, Siena è sicura di non uscire tra le prime tre (e quindi di avere il fattore campo a disposizione nei quarti), in teoria Ravenna potrebbe ancora insidiare il terzo posto di Cuneo ma deve soprattutto difendersi dall’assalto di Prata di Pordenone; Brescia e Porto Viro (i lombardi hanno due punti di vantaggio) si divideranno sesta e settima posizione. Ed è proprio fra queste due squadre che uscirà l’avversaria di Emma Villas nei quarti di finale. In sintesi: se Siena vince, con qualsiasi punteggio, diventa irraggiungibile per Cuneo e si guadagna il fattore campo anche per l’eventuale semifinale. Se perde in cinque set deve sperare che i piemontesi non ottengano una vittoria da tre punti (in quel caso a quota 54 prevarrebbe il maggiore numero di vittorie della squadra di Battocchio); se perde in tre o quattro set deve sperare che anche Cuneo esca sconfitta dal proprio incontro.

"Per noi sarà una gara importante perché vogliamo difendere la nostra seconda posizione in graduatoria – ha detto alla vigilia della partita il vice allenatore biancoblù Marco Monaci –, quindi vogliamo arrivare assolutamente concentrati per il match al PalaParenti. Abbiamo due punti di vantaggio su Cuneo che è terza in classifica, noi penseremo solo a noi stessi per andare in campo per provare a vincere e difendere la nostra posizione. Santa Croce è una squadra forte, un mix di giocatori di esperienza come Parodi e Coscione e giovani molto interessanti come Pardo e Loreti".