Pallavolo Serie A2. Sorriso Emma Villas. Tallone e Pierotti lanciano la sfida

Il grande protagonista della vittoria su Santa Croce è stato Alessio Tallone: "Una partita tosta contro una squadra molto in forma – ha detto lo schiacciatore autore di 13 punti –, secondo me quella più in forma di tutto il campionato, lo dimostrano i risultati in fila che aveva ottenuto. Sapevamo che era molto importante, loro giocano una buona pallavolo, siamo stati bravi nel punto a punto". Forse la miglior partita di tutta la stagione da parte dell’Emma Villas: "Quando vinci 3-0 è sempre un’ottima prestazione. Non so se è la migliore – ha aggiunto Tallone –, però si vede un crescendo nella nostra idea di gioco, questo ci fa piacere. Oggi abbiamo messo un bel mattoncino". La rimonta del terzo set è stata esaltante: "Ci siamo spenti sul servizio del loro opposto, un ottimo turno con variazioni di palla corta e lunga, poi siamo stati bravi a rimanere sul pezzo e colmare un gap di sette punti; quel set era quasi perso, loro hanno commesso qualche errore, ne abbiamo approfittato". Altro grande protagonista della serata Marco Pierotti, al rientro dopo l’infortunio contro Grottazzolina: "I pochi allenamenti mi hanno tolto i pensieri negativi dell’infortunio, la ferita non era grave, una volta rimarginata stavo bene – ha spiegato il martello ricevitore –. Sono contentissimo di essere tornato, farlo con una vittoria è ancora più bello, abbiamo giocato benissimo di squadra, la cosa che mi è piaciuta è stato il terzo set, siamo rimasti attaccati a quel parziale nonostante i tanti punti di svantaggio. Quella è la chiave per fare un buon campionato". Una grande serata di tutto il team: "Una partita in cui tutti hanno dato il loro contributo, meglio di così non c’è, loro venivano da un periodo molto buono, noi siamo stati molto bravi – ha concluso Pierotti –. È un risultato importante, volevamo vincere nel nostro palazzetto".