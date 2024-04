Pallavolo serie b1 femminile. Montesport a Cesena per ripartire

Ripartire dopo la battuta d’arresto casalinga nel derby con l’Ambra Cavallini Pontedera, vera ’bestia nera’ quest’anno. Questo il diktat di coach Barboni in vista della 21esima giornata del girone D di Serie B1 femminile, che domani pomeriggio alle 17.30 vedrà la Montesport Montespertoli protagonista al Minipalazzetto di Cesena contro l’Elettromeccanica Volley Angelini. Un match che si preannuncia altamente spettacolare, ma allo stesso tempo molto complicato per le valdelsane. Le padrone di casa, con i loro 42 punti, sono infatti terze in classifica ed hanno come obiettivo quello di centrare i play-off. Dal canto suo la Montesport è settima con 28 punti e, come detto, ha voglia di rifarsi dopo l’ultima inaspettata sconfitta che ha posto fine ad un filotto di sette vittorie consecutive. Il pronostico è sicuramente a favore delle romagnole, ma le ragazze guidate da Luca Barboni hanno dato dimostrazione di grandi capacità reattive e pertanto si presentano decise a farsi valere. Arbitreranno Fallica e Palmieri.