Pallavolo Serie B1 Femminile. Montesport ko ma a testa alta. La capolista esce alla distanza

Niente da fare. Al PalaBagagli di Castelfranco contro la capolista del girone D di Serie B1 femminile la Montesport Montespertoli non è riuscita a sovvertire il pronostico. Infatti, pur lottando per quasi tutta la partita, la vittoria è andata alle padrone di casa della Fgl-Zuma, che si sono imposte per 3-1. Le ragazze di coach Becucci hanno portato il primo set ai vantaggi e vinto il terzo, ma alla distanza la differenza di valori in campo è venuta fuori. Come detto la prima frazione è stata lottata punto a punto fino al 24 pari, quando l’esperienza delle pisane ha consentito loro di imporsi per 26-24.

Il secondo set è stato invece facile appannaggio delle castelfranchesi che dopo avere raggiunto il 12 pari, hanno piazzato un 9-2 che le ha portate sul 21-14 per poi chiudere sul 25-16. Il terzo set è stato il più lungo della partita: le due squadre hanno lottato sempre punto a punto fino all’11 pari. A questo punto la Montesport ha approfittato di un calo improvviso delle locali per allontanarsi lentamente: 12-15, 14-18, 17-22 fino al 21-25 che ha permesso loro di riaprire improvvisamente riaperta. Ma nell’intervallo dopo il terzo set, Marco Bracci, coach della Fgl-Zuma ha catechizzato a dovere le sue allieve, richiamandole ad un maggiore impegno per non ripetere l’amara esperienza della partita precedente a Trevi, perduta in maniera inaspettata.

E le ragazze di casa hanno risposto da par loro alle sollecitazioni dell’ex campionissimo italiano, entrando in campo decise a chiudere in breve la partita. Ed infatti le calstelfranchesi sono partite a mille ed hanno piazzato subito un eloquente 9-1, che si è poi trasformato in 14-5 e 17-8 fino a diventare il 25-10 definitivo che ha sancito i 3 punti per il team di Bracci. La Montesport è comunque uscita a testa alta dal campo e questo fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Da parte sua la Fgl-Zuma ha dimostrato di meritate la vetta della classifica e quindi di aspirare giustamente al passaggio di categoria.

Francesco De Cesaris