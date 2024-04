Pallavolo serie b1 femminile. Montesport, l’obiettivo è ripartire

Torna ad assaporare l’atmosfera di casa la Montesport Montespertoli, che stasera alle 21 ospiterà al Palasport di Baccaiano la Lucky Wind di Trevi (Pg), per la ventiduesima giornata del campionato di Volley Femminile di serie B1. Le ragazze guidate da coach Barboni e dall’allenatrice in seconda Benini, sono settime in classifica con 25 punti, raccolti nelle ultime giornate che hanno visto le montespertolesi protagoniste di un filòtto di bei risultati, interrotti solo nelle due ultime partite dove comunque hanno lottato dimostrando tempra e carattere. Le avversarie sono invece all’undicesimo posto con 19 punti, ai margini della zona retrocessione. Umbre che scenderanno quindi in campo ben decise a lottare per portare a casa qualche punto, ma da parte sua la Montesport ha un’ottima chance per riprendere il cammino interrotto nelle ultime due partite. Insomma, il pronostico pende sicuramente dalla parte delle locali, che dovranno però essere brave a non farsi sorprendere. Arbitreranno Tramontano e Pentassuglia.