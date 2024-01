Pallavolo serie b1 femminile. Montesport nella ’tana’ della capolista

Riparte il campionato di Serie B1 Femminile dopo la pausa per le festività natalizie e la Montesport ha subito un incontro molto difficile ed importante. Le biancazzurre sono infatti in trasferta domani pomeriggio a Castelfranco di Sotto dove, alle 17.30 al PalaBagagli di piazza Mazzini, incontreranno la prima in classifica, la Fgl-Zuma. Le pisane sono meritatamente in testa con 25 punti, frutto di 9 vittorie ed una sola sconfitta maturata nell’ultimo turno prima della sosta a Trevi. La Montesport è invece 11esima, con 10 punti, frutto di 3 successi e 7 ko. Però la classifica, almeno a parere della tifoseria, non è completamente veritiera. In almeno tre partite il risultato poteva essere diverso e la squadra avere alcuni punti in più, che avrebbero garantito una posizione più tranquilla. Ma comunque la fiducia non manca alle giocatrici, allo staff tecnico ed alla dirigenza. Certo quella di oggi è una partita dalla quale non sarà facile prendere punti, ma da quelle successive l’ottimismo non manca. Arbitreranno Pentassuglia e Tramontano.