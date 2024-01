Pallavolo serie B2 femminile. L’Ariete riparte sabato. La sfida è con l’Arbor

L’Ariete riparte dal secondo posto in serie B2 femminile. Il 13 gennaio si torna in campo e archiviate le festività anche per la pallavolo è tempo di riprendere la corsa, almeno fino alla pausa prevista alla fine del girone d’andata. La squadra di Nuti si porta dietro un 2023 fantastico e un primo scorcio della stagione attuale altrettanto positivo. Secondo posto in classifica, otto vittorie e tre sconfitte, trenta set vinti e 12 persi. È questo il cammino dell’Ariete per il torneo 2023-2024. Un cammino che vede Prato in vantaggio di tre punti su se stessa versione 2022 e questo nonostante una rivoluzione estiva che ha rinnovato la rosa e ha portato novità in ruoli importanti come regista e libero e una serie di infortuni che hanno fortemente limitato le prestazioni di alcune atlete di punta o addirittura tolto a coach Nuti la possibilità di schierare un’attaccante di rilievo come Bertelli. Il 13 gennaio si riparte dall’impegno casalingo contro l’Arbor Interclays di Reggio Emilia e l’obiettivo è quello di continuare la marcia portata avanti da ottobre ad oggi.

Sulla ripresa e sulle condizioni della squadra a fare il punto è coach Massimo Nuti. "Per Bertelli tutto sta procedendo secondo programmi ma il suo recupero non potrà avvenire prima di 2 o 3 mesi – dice -. Speriamo di poterla avere a disposizione per il finale di campionato e gli eventuali playoff. Mazzoni, invece, è molto più avanti, sta recuperando e l’ho già schierata anche nell’ultima amichevole che abbiamo disputato. Potrà essere una risorsa preziosa anche per dare fiato a Conticini che finora le ha dovute giocare tutte". Recuperate invece le altre ragazze con piccoli acciacchi. "Stiamo bene, abbiamo disputato un’amichevole con Calenzano e le risposte sono state positive – prosegue Nuti -. Nesi, Nuti, Saletti hanno tutte recuperato dai rispettivi acciacchi. Abbiamo usato la pausa per fare tanto lavoro fisico e quindi ci ripresentiamo al via più sereni".