Pallavolo Serie C Maschile e Femminile

Archiviato il turno di riposo per la fine del girone di andata, il Jolly Fucecchio ha ripreso a propria corsa nel girone B del campionato di Serie C maschile. I bianconeri si sono infatti imposti nel proprio palazzetto con un netto 3-0 ai danni della Pallavolo Cascina (parziali 25-19, 25-17, 25-20). Un successo mai in discussione, quello del Jolly Volley Fucecchio, che fra le mura amiche della Palestra Montanelli, ha conquistato l’intera posta in palio in poco più di un’ora. Tutti e tre i parziali indicano una superiorità che si è espressa chiaramente durante tutto l’arco della partita. Solo nel terzo set i bianconeri si sono un po’ rilassati, salvo, prontamente richiamati dal loro coach, riprendere subito la corsa verso la vittoria di questa decima giornata. Con questi tre punti i fucecchiesi si sono portati a 17 punti, assestandosi a metà classifica ma con la possibilità di poter riaprire il discorso play-off.

Passiamo adesso al settore femminile, dove la squadra ’rosa’ di Fucecchio era invece di fronte ad un compito impossibile: affrontare in trasferta la Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino, attuale capolista del raggruppamento B. Nonostante il divario tecnico in campo, però, le giovani bianconere si sono difese molto bene, lottando nel secondo set (cedendo solo 25-23), conquistando il terzo set ai vantaggi (26-28) e alzando bandiera bianca soltanto al quarto set (25-16), meritando gli applausi del pubblico, sempre generoso verso chi viene a lottare a viso aperto sul parquet della palestra Enriques.

Nello stesso girone la Timenet Empoli tiene il passo vincendo a Pieve a Nievole, ma dopo una partita molto combattuta che si è risolta soltanto al tie-break. I primi due set, vinti 18-25 e 19-25, lasciavano presagire ad una facile vittoria, invece le giallonere empolesi hanno accusato un calo di concentrazione, perdendo il terzo set 25-19 e soprattutto il quarto set dopo una lunghissima battaglia che si è conclusa ai vantaggi (29-27) in favore delle padrone di casa. A questo punto coach Marco Dani ha richiamato le sue allieve ad una maggiore concentrazione ed i risultati si sono visti subito con la vittoria al tie-break per 12-15. Nell’ultimo weekend l’Asp Montelupo ha osservato il proprio turno di riposo.

Francesco De Cesaris