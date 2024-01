Pallavolo Serie C Maschile e Femminile. Derby ad alta quota. Castelfiorentino freme

Impegno tosto stasera per il Jolly Fucecchio, che alle 21.15 riceve la capolista del girone B di Serie C maschile, la Baglini Ascensori di Migliarino. I bianconeri sono reduci da una inaspettata sconfitta a Massa Carrara ed hanno 13 punti, mentre gli avversari sono primi con 4 lunghezze di vantaggio. Con una chiara vittoria i fucecchiesi si avvicinerebbero agli avversari e potrebbero quindi riaprire il discorso promozione, che ha avuto qualche battuta di arresto inaspettata. Maicol Pascale si è impegnato molto nel ricostruire il morale dei ragazzi per presentarli al meglio in questa partita decisiva. Arbitreranno Innella e Menicucci. In serie C Femminile invece grande scontro al vertice. A Castelfiorentino, oggi alle alla palestra Enriquez di viale Duca d’Aosta, la Cip-Ghizzani, leader della classifica con 22 punti, ospiterà infatti le dirette inseguitrici della Timenet Empoli, che la tallonano a 2 punti di distacco. Si tratta quindi di un derby che tradizionalmente è stato sempre combattuto lealmente e quest’anno è particolarmente importante anche dal punto di vista della graduatoria. Sicuramente ci sarà anche una bella cornice di pubblico che cercherà di sostenere le proprie beniamine, come è sempre avvenuto negli ultimi anni. Chi vincerà darà sicuramente una svolta al proprio campionato. Arbitrerà Nicolò D’Azzo. L’Asp Montelupo, al Pala Bitossi di Via Marconi, sempre questo pomeriggio alle 18 riceverà invece l’Aglianese. Le padrone di casa hanno 14 punti e cercano di raggiungere i piani alti della classifica, mentre le avversarie hanno 9 punti e cercano di allontanarsi dalla zona pericolosa. Quindi sarà una partita combattuta per gli opposti obiettivi ed il pubblico sicuramente si divertirà. Arbitrerà Bianca Giannini. La Pallavolo Fucecchio è impegnata infine in trasferta a Signa dove, stasera alle 21.00, incontrerà le locali del Volley Club Le Signe. Le bianconere hanno 12 punti, mentre le locali ne hanno fin qui conquistati 19. Il pronostico è quindi a favore delle signesi, ma le bianconere sono già state protagoniste di alcuni exploit inaspettati. Arbitrerà Pierluigi Gagli.

Francesco De Cesaris