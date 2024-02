Pallavolo Serie C Maschile e Femminile. Derby per la Ghizzani. Fucecchio col Cascina

Dopo la sosta per la fine del girone di andata riprende stasera il campionato di serie C femminile e maschile. Partendo dal settore ’rosa’, serata di derby alla palestra Enriquez di Castelfiorentino dove le padrone di casa della Cip-Ghizzani I’Giglio riceveranno la visita della Pallavolo Fucecchio. Le biancorosse tenteranno di consolidare l’attuale prima posizione con 25 punti (in una testa della classifica con quattro squadre in un fazzoletto di punti) contro le bianconere che occupano la sesta posizione a quota 15. Queste le parole del tecnico delle castellane Pietro Giacomo Buoncristiani: "Devo riconoscere di essere stato sempre restio a fare commenti e bilanci, anche se provvisori, nel corso di una stagione. Ho imparato che tutto può sempre accadere e fare previsioni o tirare somme è spesso fuorviante. Soprattutto in un campionato difficile come questo, sia per il valore degli avversari sia per come è strutturato; pause molto lunghe, molto complesse da gestire sia dal punto di vista fisico che mentale, e solo due posti per i play-off. L’unica cosa che mi sento di dire è che sono un privilegiato ad allenare un gruppo come questo, attento, concentrato, con la voglia di migliorarsi sempre e con valori morali importanti. Stanno facendo un buon lavoro e si vede. Ho anche la fortuna di avere accanto a me uno staff di grande livello".

La Timenet Empoli è invece di scena alle 21 alla palestra comunale Fanciullacci di Pieve a Nievole contro il Montebianco Volley. La squadra agli ordini di Marco Dani è terza in classifica con 23 punti e continua a puntare in alto: "Per questo non possiamo fermarci davanti alle pistoiesi che hanno appena 9 punti". Commenta il presidente giallonero Antonio Genova. L’Asp Montelupo invece osserva un turno di riposo restando così al quinto posto a quota 17. Passando al maschile, il Volley Fucecchio riceverà alle 21.15 alla palestra di via Leonardo da Vinci la Pallavolo Cascina. I punti dei fucecchiesi , scivolati al sesto posto in classifica, sono 14 contro i 9 dei pisani: la vittoria è d’obbligo per tentare di restare agganciati al treno di metà classifica.

Francesco De Cesaris