Pallavolo Serie C Maschile e Femminile. Match clou per il Fucecchio. E doppio derby in ’rosa’

Per la 2ª giornata di Serie C maschile il Jolly Fucecchio è atteso oggi alle 18 alla Palestra delle Scuole Medie di via Del Duca a Livorno dalla Torretta Volley. Ambedue le squadre sono intenzionate a disputare un buon campionato ed infatti hanno vinto chiaramente la loro prima partita e sono a 3 punti in classifica. Pertanto vorranno dimostrare il loro valore a fronte di avversari con gli stessi ambiziosi obiettivi. Gli appassionati si aspettano quindi una bella partita, come d’altronde sono state le gare disputate nei campionati precedenti. Arbitreranno Taddei e Rafaniello.

Il primo dei due derby del Girone B della serie C femminile vede di fronte stasera alle 21 alla palestra di via Leonardo da Vinci, la Pallavolo Fucecchio e la Timenet Empoli. Le bianconere sono in fondo alla classifica, senza punti ma devono recuperare una partita, mentre le giallonere guidate da Marco Dani, sono in testa alla classifica a punteggio pieno. L’esito sembrerebbe scontato, ma nell’ultima partita le fucecchiesi hanno dimostrato segnali di ripresa, che potrebbero preludere ad un miglioramento dei risultati.

Nell’altro derby, al Pala Bitossi di Montelupo, sempre alle 21, l’Asp Montelupo riceve invece la Ghizzani Castelfiorentino. Le castellane hanno 8 punti con 3 vittorie, mentre le montelupine sono a zero punti, ma hanno una partita da recuperare. Arbitrerà Daniele Scirè.