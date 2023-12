Pallavolo Serie C Maschile e Femminile. Tanti scontri decisivi. Ecco le gare di oggi

L’As.P.D. Montelupo cercherà di prolungare il filotto di vittorie questo pomeriggio, alle 18, al PalaBitossi, quando incontrerà le carmignanesi del Punto Sport Volley. Le montelupine hanno nove punti in classifica con una partita in meno, mentre le avversarie sono none, in una zona pericolosa della classifica, senza partite da recuperare. Il pronostico quindi è favorevole alle ragazze in bianco rosso blu che con una franca vittoria ed un buon risultato nel recupero, si porterebbero in una buonissima posizione in classifica. Arbitrerà Innella.

La CIP-Ghizzani di Castelfiorentino, fresca leader del campionato assieme alla Timenet, a 17 punti, ospita, oggi pomeriggio alle 18, alla Palestra Enriquez di Viale Duca d’Aosta la Blu Volley di Quarrata, che segue le due di testa a 14 punti, ma con una partita da recuperare. E’ chiaro che la partita è molto importante per ambedue le compagini che cercheranno di fare propria l’intera posta per cercare di mantenere la testa della classifica, o di raggiungerla. In questa occasione, come non mai, il pubblico è chiamato a sostenere le proprie beniamine. Arbitrerà Nannicini. L’ASD Pallavolo Fucecchio questa sera, alle 21, sarà in trasferta ad Agliana per incontrare le locali dell’ASD Volley, al Palasport di Via Goldoni. Le pistoiesi sono settime in classifica con 9 punti, mentre le bianconere sono ottave con 8 punti, ma con una partita in meno. Evidentemente sarà una partita combattuta perchè chi guadagnerà l’intera posta potrà avvicinarsi al gruppo di testa. Arbitrerà Massi. La Jolly Volley Fucecchio maschile questa sera, alle 21.15 incontrerà alla palestra di Via Da Vinci, in un derby che si preannuncia combattuto, la Folgore di San Miniato. i bianconeri hanno 10 punti, contro i 4 dei pisani e quindi con una chiara vittoria, si avvicinerebbero alle prime posizioni in classifica. Il pronostico è a loto favore ed il pubblico è chiamato a sostenerli. Arbitreranno Salvadori e Rafaniello.